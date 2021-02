La Peugeot e-208 s'est mieux vendue en janvier 2021 que la Renault ZOE

Si le marché des véhicules particuliers a reculé de 6% en ce début d’année, les véhicules légers (incluant voiture particulière et utilitaire de moins de 3,5 tonnes) ont modéré la baisse à 3%. Globalement, 6 471 voitures électriques ont trouvé preneur en janvier soit une baisse de 41 % face à janvier 2020. Cependant, 1 121 utilitaires électriques ont trouvé preneur soit une hausse de 66 % face à la même période un an plus tôt.

8 220 véhicules hybrides rechargeables ont été écoulés en janvier soit une hausse de 115 % face à 2020, ce qui s’explique par une offre plus complète chez la plupart des constructeurs qui remplacent de plus en plus de thermiques par des versions hybrides.

La petite ZOÉ de Renault s’est vendue à hauteur de 1 013 exemplaires en janvier, cédant sa place de première dans le top 3 des voitures électriques en France à la Peugeot e-208 avec 1 346 exemplaires, puis en troisième place dans le classement, la Kia e-Niro avec 748 exemplaires.