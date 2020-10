Les ventes de voitures électrifiées en progression de 206 % en un an en France

« Avec plus de 18 500 immatriculations en septembre, les véhicules électriques et hybrides rechargeables donnent le ton et montrent à ceux qui en doutaient encore qu’ils n’ont plus vocation à jouer les seconds rôles » a déclaré Cécile Goubet, déléguée générale de l'Avere-France. « Les 9 % de part de marché qu’ils se sont octroyés le mois dernier en sont la preuve et les 116 588 véhicules électrifiés rechargeables mis en circulation depuis le début de l'année, soit près de 80 000 de plus qu’à la même période en 2019, la confirmation. Une hausse impressionnante, que les aides à l’achat ne peuvent pas expliquer seules. »