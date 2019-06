Renault ZOE 2 : prix, caractéristiques, disponibilité... Que sait-on du futur modèle électrique ?

Design extérieur et intérieur

Crédit photo : Motor

Performances et fonctionnalités

Recharge à domicile : Wallbox de 7 kW, de 0 à 100 % en 9 heures et 25 minutes ou 300 kilomètres d'autonomie en 8 heures.

Recharge en ville : borne publique de 11 kW, 125 kilomètres d'autonomie en 2 heures.

Recharge au supermarché : borne publique de 22 kW, 125 kilomètres d'autonomie en une heure.

Recharge sur l'autoroute : borne DC de 50 kW, 150 kilomètres d'autonomie en 30 minutes

Disponibilité et prix

Alors que se profile l'arrivée de nouvelles citadines électriques en pagaille, un constructeur déjà bien en place sur le créneau chercherait à renforcer sa position : Renault, dont la ZOE a depuis 2013 fait son petit bonhomme de chemin avec le succès qu'on lui connaît . Mais après six années de vie sur le marché, il était temps pour le groupe français de renouveler son produit en introduisant une toute nouvelle version de son modèle, la ZOE 2. Que sait-on d'elle ? Clubic fait le point.A plusieurs reprises, la Renault ZOE 2 s'est octroyée quelques petites sorties, comme l'a par exemple remarqué la rédaction d' Auto Blog Argentine en mars 2019. La voiture électrique avait notamment été aperçue en tenue de camouflage sur les routes de ce pays d'Amérique du Sud, probablement pour tester ses performances en haute altitude. Un autre cliché volé datant de janvier 2019 la dévoile dans un atelier automobile, comme le notait le média français L'Argus D'autres images publiées par le site espagnol Motor la montre une fois de plus camouflée en octobre 2018. Mais il aura fallu attendre le lundi 17 juin 2019 pour le groupe officialise son modèle par le biais d'un communiqué de presse officiel : l'occasion de découvrir un produit marqué par un design plus abouti et détaillé. Comme convenu, la calandre aux inserts chromés s'invite bel et bien à l'avant du quatre-roues.Autre nouveauté : la signature lumineuse C-Shape à LED si chère à la marque tricolore et que l'on retrouve sur bon nombre de ses autres véhicules. Plus globalement, cette ZOE 2 présente des lignes au caractère nettement plus affirmé que sa prédécesseur, dont le style que l'on pourrait qualifier de plus « doux » a été troqué contre un look plus prononcé. Le logo de la marque se veut quant à lui légèrement plus imposant et redressé.L'arrière n'a peu ou prou pas évolué : peut-on simplement noter la présence de feux 100 % LED. L'intérieur, en revanche, se veut novateur : comme le suggéraient les rumeurs, un tableau de bord de 10 pouces disponible dès le premier niveau de finition est épaulé par un écran central, tactile et vertical de 9,3 pouces, embarquant le système multimédia Easy Link (réglages du véhicule, aides à la conduite, affichage et disponibilité en temps réel des bornes de recharge, connexion avec smartphone, compatibilité Apple CardPlay et Android Auto).Les équipes françaises ont également retravaillé la console centrale, laquelle accueille un levier de vitesse électronique, un frein de parking automatique ou encore un chargeur à induction pour les smartphones. L'ajout d'un pare-brise acoustique réduira l'impact des nuisance sonores de l'extérieur.Qui dit nouvelle version, dit performances améliorées : la ZOE arbore une batterie de 52 kWh, soit une autonomie de 390 kilomètres en une seule charge, d'après la norme WLTP. C'est environ 20 % de plus que l'ancienne génération de batterie (41 kWh) intronisée en 2016. De ce fait, son poids augmente logiquement : de 305 à 326 kilogrammes.Côté recharge, attendez-vous à quatre systèmes différents :La puissance de la ZOE 2 est garantie par un nouveau moteur électrique de 100 kW, soit 135 chevaux, baptisé R135, pour 245 Nm de couple, qui lui permet d'avaler le 0 à 100 km/h en l'espace de 10 secondes, ainsi que le 80 à 120 km/h en 7,1 secondes. Sa vitesse de pointe tutoie les 140 km/h. Le conducteur aura également l'opportunité de découvrir un nouveau mode, le « Mode B ».En clair, lorsque l'usager retire son pied de la pédale d'accélérateur, le véhicule décélère de manière prononcée. A ses côtés, le « Mode D » reste plus approprié lorsque le pilote se trouvera sur voie rapide. Clou du spectacle : le conducteur bascule d'un mode à un autre grâce au levier de vitesse électronique « e-shifter », qui permet aussi d'enclencher la marche arrière.Cette ZOE fait aussi le plein des aides à la conduite : de l'avertisseur d'angle mort à l'alerte de vitesse excessive en passant par le freinage automatique d'urgence, l'assistant au maintien de voie, l'alerte de sortie de voie, la commutation automatique des feux, la lecture des panneaux de signalisation ou encore le radar de parking et le parking main-libre, ce n'est pas les fonctionnalités qui manquent.Si Renault n'a pas communiqué sur les prix de son nouveau produit, il faudra vraisemblablement s'attendre à une grille tarifaire relativement similaire à la génération précédente, soit entre 23 000 et 27 000 euros selon les versions (City, Life, Zen, Iconic et Intens). La ZOE numéro 2 pourrait donc chatouiller les 30 000 euros, pour des livraisons qui commenceront à partir de l'automne 2019. L'achat ou la location de batterie composeront les deux options mises en places par le fleuron tricolore.