Les véhicules électriques ont doublé leur part de marché en Europe en 2021

Si certains pensaient que la hausse d’intérêt pour les véhicules électriques allait très vite retomber, il n’en est rien pour le moment. Les immatriculations de véhicules électriques ont enregistré un gain de 231,6 % en 2021. L’Espagne et l’Allemagne ont connu les plus fortes augmentations, avec respectivement des hausses de 372,7 % et 357 %.

Les véhicules hybrides rechargeables, de plus en plus présents dans les offres des constructeurs en remplaçant peu à peu les véhicules essences et diesel, ont connu une hausse encore plus importante avec une moyenne européenne de + 255,8 % sur ce deuxième trimestre 2021 par rapport à celui de 2020.

C’est encore l’Espagne qui arrive en tête, mais, cette fois, suivie de la France avec respectivement + 430,3 % et +276,4 %.