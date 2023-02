Tesla explose ses compteurs, avec un record de livraisons et de chiffre d'affaires

Au dernier trimestre, Tesla a produit 439 701 véhicules précisément et en a écoulé 405 278. Le groupe a pu sortir de ses usines 1,37 million de véhicules en 2022 et ambitionne de dépasser les 1,8 million d'exemplaires en 2023.

Si le marché numéro un du constructeur reste les États-Unis, il n'a pas hésité, pour booster ses ventes en Chine, à réduire significativement ses prix en toute fin d'année dernière, quitte à s'attirer les foudres de certains consommateurs s'estimant lésés.

Une baisse de prix similaire est en cours sur le territoire américain pour stimuler les ventes des Model Y et Model 3 et vider les stocks alors que les usines de Berlin, Shanghai et d'Austin tournent aujourd'hui à bonne cadence.