Tesla achève l'année en beauté... même en ratant ses objectifs

En effet, le numéro 1 mondial des véhicules électriques s'était posé comme objectif d'accroître sa production annuelle de 50 %. Pour ce faire, il lui eût fallu livrer l'an dernier 1,4 million de voitures. Une différence de 100 000 unités qui fait relativiser cette belle performance.

Et ce, d'autant plus que les analystes s'attendaient de leur côté à un résultat encore au-dessus de l'horizon fixé par Tesla, et voyaient l'entreprise mettre 1,8 million de véhicules électriques sur le marché. Finalement, le fabricant automobile n'aura pas suivi la trajectoire qui s'amorçait au troisième trimestre, durant lequel il avait produit 54% de plus que durant la même période en 2021.

Tesla vient par ailleurs d'annoncer qu'elle organiserait un streaming live de sa journée des investisseurs, le 1er mars prochain. Quelques-uns seront invités pour être présents en personne durant l'événement.