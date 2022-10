Tesla produit toujours plus vite en 2022 : +42% par rapport au trimestre précédent

Dans le détail, ce sont 19 935 Model S et Model X qui ont été produits, contre 345 988 Model 3 et Model Y. « Au troisième trimestre, nous avons commencé à faire la transition vers un mélange régional plus uniforme de constructions de véhicules chaque semaine, ce qui a conduit à une augmentation des voitures en transit à la fin du trimestre », explique Tesla.