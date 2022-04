1 400 km en Tesla Model 3 : est-elle toujours la meilleure des électriques ?

La direction, particulièrement directe, est associée à un train avant très précis. La Model 3 fait clairement partie des plus dynamiques de sa catégorie. Néanmoins, le corollaire en est un amortissement assez ferme qui n’a pas évolué depuis le lancement. C’est d’autant plus sensible que notre modèle était équipé des plus petites jantes de 18" qui devraient favoriser le confort. Si le filtrage apparaît plutôt correct sur autoroute, le bilan se gâte considérablement sur les routes de campagne plus bosselées. Le confort se dégrade très nettement et apparaît au niveau d’une BMW Série 3 M Sport sans suspension pilotée, c’est-à-dire mauvais. Et ce d’autant plus que les sièges n’offrent pas un confort exceptionnel sur les longs trajets : les plus sensibles du dos en souffriront. Mais ils devront faire avec : à l’inverse de ses concurrentes allemandes, la Tesla ne propose aucun choix optionnel de sellerie.