Tesla réalise un trimestre record malgré le retard des Model S et Model X

Si le chiffre d’affaires de Tesla a légèrement baissé au cours du premier trimestre 2021 face au dernier trimestre 2020, en passant de 10,744 à 10,389 milliards de dollars, le bénéfice, lui, a fortement augmenté sur la même période. Ainsi, il passe de 270 à 438 millions de dollars.

Pourtant, les nouvelles Tesla Model S et Model X se font toujours attendre. Mais ce bon résultat est en partie dû à la vente de certificats CO 2 et à de très bonnes ventes de la Model 3 et de la Model Y, maintenant également produites en Chine dans l'usine Tesla de Shanghai.

Ce nouveau bénéfice est également le plus important réalisé dans toute l’histoire de Tesla. Il représente le double de celui réalisé au premier trimestre 2020, lors du début de l’épidémie de la COVID-19, obligeant Tesla à fermer son usine en Chine.