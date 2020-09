Porté par son succès en Bourse, Tesla espère lever 5 milliards de dollars

Vendredi dernier, le cours de Tesla était clôturé à 2 213 $ à la fermeture de la bourse de New York, avant de rouvrir à 496 $ ce mardi suite à un fractionnement d’action.

Chaque action Tesla a ainsi été scindée en cinq. Cette opération permet aux petits porteurs de devenir acquéreurs d’actions de la société, juste au moment où Tesla compte lever 5 milliards de dollars.

L’entreprise a besoin de ce capital supplémentaire pour financer le développement de ses opérations et de ses nouveaux produits, notamment pour la construction de ses nouvelles usines et la sortie prochaine des CyberTruck et Tesla Semi.

Tesla affiche une bonne santé financière depuis quatre trimestres consécutifs, et cela malgré le passage de la crise mondiale qui a frappé le monde de l’automobile suite à la pandémie de COVID-19.