Chine : en juin, environ une voiture électrique sur quatre vendue était une Tesla

En parallèle, la pandémie explosait aux quatre coins de la planète. Conséquences : l’usine de Fremont (Californie) et la Gigafactory de New-York étaient au point mort durant une partie du second trimestre de l’année 2020. Le constructeur américain comptait alors sur Gigafactory 3 pour booster les chiffres de production et de livraison du Q2.