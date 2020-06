Tesla invite amateurs et professionnels à participer à la conception de sa petite électrique chinoise

En janvier 2020, et alors que la Gigafactory 3 de Shanghai avait livré ses premières Model 3 depuis une semaine, Elon Musk exposait ses futures ambitions quant au positionnement de Tesla sur le territoire chinois : la construction d’un centre de design et d'ingénierie au sein duquel serait imaginée et conçue une nouvelle voiture électrique au gabarit plus petit.