Tesla : nouveau record de livraisons pour ses Model 3 fabriquées en Chine

Après un mois d’avril délicat, la Gigafactory 3 est repartie de l’avant en mai : plus de 11 000 Tesla Model 3 fabriquées dans l’usine de Shanghai ont en effet été livrées, soit un record pour le site industriel chinois.

Si le mois de mars s’est ponctué par plus de 10 000 exemplaires livrés et issus du site industriel chinois, celui d’avril a enregistré une nette dégringolade, à hauteur de 3 635 unités. Avant que les chiffres ne repartent à la hausse en mai dernier : 11 095 Tesla Model 3 ont été envoyées à leur propriétaire, un record pour la Gigafactory 3. Plus globalement, les ventes de véhicules ont grimpé de 12 % en mai au sein de l’empire du Milieu.