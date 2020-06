Tesla : un van électrique de 12 places conçu pour les tunnels de The Boring Company ?

Et si, à l’avenir, les personnes utilisant les tunnels à grande vitesse de The Boring Company prenaient place à bord de vans électriques Tesla spécialement construits pour l’occasion ? C’est en tout cas l’idée qui ressort derrière les propos de Curt Hagman, Superviseur du comté de Bernardino (Californie), où un projet mené par l’entreprise d’Elon Musk a été soutenu par le conseil d'administration de la San Bernardino County Transportation Authority.

L’administration considère la solution de The Boring Company comme plus économique et plus rapide à mettre en place que des alternatives classiques, comme l’extension d’un tramway électrique. Car le cheval de bataille de The Boring Company repose sur des tunnels souterrains à grande vitesse reliant un point A et un point B, susceptibles de fluidifier le trafic automobile des grandes villes.