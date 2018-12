The Boring Company : un premier test du tunnel a été effectué sous Los Angeles

Uniquement réservé aux véhicules à la fois électrique et autonome

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi — Elon Musk (@elonmusk) 19 décembre 2018

Une allure modeste, mais qui devrait grimper

Les projets de The Boring Company avancent doucement mais sûrement. Après un premier test fixé au 10 décembre , puis repoussé huit jours plus tard , les équipes de l'entreprise fondée par Elon Musk ont enfin réalisé une démonstration de leur tunnel anti-bouchons situé sous Los Angeles. Tunnel dont l'objectif, à l'avenir, sera de relier l'aéroport de LA à son centre-ville en l'espace de huit minutes seulement.Après une avancée significative des chantiers, Elon Musk a eu le plaisir de faire tester son projet à plusieurs médias américains tels que Electrek et TechCrunch , sur une portion d'1,14 kilomètre située sous la 120e rue de Hawthorne, une ville du Comté de Los Angeles. Pour l'occasion, la firme californienne a privilégié l'utilisation d'une. Un choix loin d'être anodin.Car Elon Musk a de suite précisé que seuls les véhicules autonomes et électriques, au moins capables de freiner et d'accélérer tout seuls, seront autorisés à emprunter son tunnel. A l'heure actuelle, les produits Tesla demeurent les seuls éligibles, avant que cette alternative au réseau routier classique n'ouvre ses portes à d'autres voitures. Ces dernières devront d'ailleurs s'équiper de, ou « roues de suivi », littéralement.Concrètement, ce nouveau système mis en place par le groupe repose sur de petites roues installées sous le châssis du véhicule. Une fois dans le tunnel, elles se déploient latéralement de sorte à s'appuyer sur des parois externes dans le but de maintenant l'automobile dans le droit chemin malgré une vitesse élevée. A l'avenir, cette pièce complémentaire devrait même être vendue sur le marché entre une fourchette de 200 à 300 dollars, comme nous l'apprend TechCrunch, présent à la conférence de presse.Lors des tests, l'engin utilisé a atteint la vitesse de 56 km/h environ. Une allure bien loin des objectifs d'Elon Musk, qui compte exploiter au maximum ce tunnel anti-bouchons autorisant des vitesses tutoyant les 240 km/h. Un moyen de diviser le temps de trajet entre l'aéroport et son centre ville par cinq, par rapport à la durée habituellement enregistrée lors d'un déplacement en voiture.