Le premier tunnel The Boring Company d'Elon Musk ouvrira le 10 décembre à Los Angeles

Un essai à échelle réduite pour commencer

Avec sa société The Boring Company , Musk veut créer tout un réseau sous-terrain afin de faciliter les déplacements des habitants de la cité des anges, réputée pour ses embouteillages interminables. Le célèbre entrepreneur a donc officialisé sur Twitter la mise en service de son tunnel test pour le 10 décembre prochain.Il s'agira de celui partant des locaux de SpaceX à Hawthorne pour longer la 120th street. La longueur du tunnel est d'environ 3,2 km. Pour célébrer l'événement, Elon Musk a promis que le grand public pourrait l'essayer gratuitement dès le lendemain de son ouverture.Ce test grandeur nature a pour but de mettre en place, dans les années qui viennent, tout un système de transports en commun où les usagers se déplaceraient dans des navettes électriques. Ces dernières pourraient accueillir jusqu'à 16 passagers et atteindraient une vitesse de 250 km/h.