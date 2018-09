Musk : le siège de The Boring Company aura une tour de guet médiévale

Unequi servira de siège social à, voilà la dernière lubie de ce cher, qu'il a partagé sur Twitter :

« « Sur le point de terminer le premier bâtiment du QG de TBC en forme de tour de guet médiévale, fait avec des briques de forage » »

Elon Musk se prépare-t-il à la fin du monde ?

First Boring Brick store opening in ~2 months. Only 10 cents a brick! Rated for California seismic loads. — Elon Musk (@elonmusk) 13 septembre 2018

Si cette nouvelle en surprendra plus d'un, elle n'est cependant pas si étonnante, l'extravagant homme d'affaires américain ayant déjà parlé plusieurs fois d'une réutilisation de la terre excavée dans les opérations de creusement des tunnels de sa société.En plus de cette nouvelle, c'est à travers un nouveau Tweet qu'il a également déclaré que ces briques répondant aux normes sismiques de Californie seraient bientôt en vente au grand public, à seulement 10 centimes la pièce :Après la mise en place de tunnels souterrains et la construction d'une tour de guet médiévale, quel sera le prochain projet d'Elon Musk ?C'est en tout cas la question que se pose cnet.com , site ayant rapporté l'information, et qui le soupçonne de se préparer à, ou au moins àLe site conseillant au passage de suivre assidûment le fil Twitter du milliardaire, au cas où le