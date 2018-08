Elon Musk envisage de retirer Tesla des marchés boursiers

Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 août 2018

Une annonce qui fait polémique

Elon Musk rassure les actionnaires de Tesla

Le médiatique Elon Musk est un habitué de Twitter et ce n'est pas la première fois que ses interventions sur le réseau social créent des polémiques. Cette fois-ci, à la mi-séance de Wall Street, le PDG de Tesla laissait entendre sur son compte Twitter :. Cela a provoqué la suspension de l'action Tesla à Wall Street alors qu'elle affichait une progression de plus de 7 %. Une fois la cotation relancée, quelque peu avant la clôture de la Bourse, l'action a bondi de 11 %.L'entrepreneur a aussi tenu à préciser qu'il resterait PDG de Tesla même en cas de retrait de la Bourse. Interrogé par l'AFP, il a également déclaré qu'il ne vendrait pas ces titres boursiers, quel que soit le scénario futur. Elon Musk détient en effet près de 20 % du capital de l'entreprise de véhicules électriques.Le retrait de Tesla des marchés boursiers entrainerait l'avantage de ne pas la soumettre aux obligations légales en matière de transparence. Il faut rappeler que ces obligations contraignent l'entreprise à dévoiler ses comptes de résultats trimestriels, ou encore le cachet de ses dirigeants.En stipulant les contraintes liées aux obligations des sociétés cotées en Bourse, mais également les attaques des spéculateurs qui misent sur l'effondrement de la société, Elon Musk rétorque :. Autant dire que ces paroles sont assez claires et montrent sa volonté à prendre un peu de recul vis-à-vis des marchés boursiers.Il a également rédigé une lettre à l'intention des employés Tesla pour expliquer sa démarche.En outre, il prend la société SpaceX, dont il est le PDG fondateur, comme exemple et référence. Il déclare :. Pour rassurer ses actionnaires, Tesla compte proposer plusieurs solutions qui leur permettra soit de conserver leurs actions dans l'entreprise, soit de vendre l'action à 420 $ l'unité, ce qui constituerait un bénéfice d'environ 20 % comparé aux derniers résultats trimestriels.Ce retrait serait cependant temporaire, comme il l'a annoncé :. Reste encore à soumettre cette démarche au vote des actionnaires. Ils seront peut-être conquis par l'idée d'offrir à l'entreprise le choix d'une stratégie qui lui permettrait