Tesla : Musk admet des problèmes de freinage sur la Model 3

La Model 3 "déconseillée"

Erreur de jeunesse ?

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

Musk promet d'y remédier rapidement, en déployant une mise à jour du firmware d'ici quelques jours.Alors que les marchés financiers saluaient lundi en bourse l'ajustement du prix de commercialisation de son premier vrai modèle grand public, qui va passer des 35.000 dollars initialement annoncés, à près de 78.000 dollars (66.000 euros) toutes options comprises, Tesla a dû faire face le même jour à un problème de freinage sur sa nouvelle berline électrique.Le problème en question a été signalé à la compagnie par la très influente revue américaine de consommation, qui est l'équivalent US de notre revuereproche à la Model 3 des distances de freinage trop longues, en comparaison à d'autres modèles, ainsi que son écran tactile central, jugé difficile à utiliser. Au final,déconseille la Model 3.Un avis qui pourrait constituer une très mauvaise publicité pour Tesla. Le néoconstructeur de voitures prévoit depuis le départ de faire de sa berline Model 3 son instrument de conquête du grand public. Elon Musk n'a donc pas tardé à réagir, en déclarant que le modèle testé parappartenait à l'une des premières séries sorties d'usine. Les séries plus récentes, assure-t-il, possède un bien meilleur confort de route, une réduction du bruit du vent et de nombreuses autres petites améliorations.Enfin, pour éteindre l'incendie, Elon Musk promet une mise à jour logicielle dans les tout prochains jours pour corriger le problème des distances de freinage. «, écrit-il dans un tweet,».