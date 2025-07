L'action collective menée avec le cabinet de Me Christophe Leguevaques et la plateforme MyLéo est un peu dans la continuité des combats contre Stellantis pour les moteurs PureTech et les airbags Takata. « Les clients sont victimes de leurs défauts de fabrication et nous n'avons pas d'autres choix que de nous regrouper pour faire valoir nos droits », martèle Smaël Sebille.