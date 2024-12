L'histoire a commencé il y a plus d'un an et demi, lorsque l'UFC-Que Choisir avait décidé de porter l'affaire devant la DGCCRF (la Répression des Fraudes) et la Commission européenne. Forte de 7 000 plaintes reçues, l'association de consommateurs dénonce depuis une situation inacceptable : des milliers d'automobilistes sont contraints de débourser en moyenne 1 000 euros pour réparer leur réservoir d'AdBlue défectueux.