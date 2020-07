Dieselgate : Volkswagen a versé 10 milliards de dollars aux Américains

La FTC a rappelé qu'il s'agissait du plus grand programme de recours des consommateurs de l'histoire des États-Unis d'Amérique. L'autorité américaine avait déposé une plainte en mars 2016, moins de six mois après les aveux des dirigeants du constructeur d'outre-Rhin (Porsche, Audi, BMW et Daimler furent aussi concernés). Le plus important, pour la FTC, reste finalement que « les consommateurs ont été entièrement remboursés ».