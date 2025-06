L'affaire Takata nous montre plus que jamais comment un équipement de sécurité indispensable peut, ironie du sort, et s'est transformé en piège mortel. Ces airbags défectueux touchent plus de 200 modèles de 30 marques différentes, de Ford à Citroën, en passant par Audi, Honda, Nissan, Peugeot, Toyota ou encore Volkswagen. Le nitrate d'ammonium contenu dans ces dispositifs peut faire exploser la capsule métallique et projeter des fragments dans l'habitacle.