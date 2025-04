Le ministère des Transports durcit le ton contre les constructeurs automobiles qui traînent les pieds dans le remplacement des airbags défectueux de la marque Takata. L'arrêté signé le 9 avril 2025 concerne 30 constructeurs et s'attaque particulièrement au problème des airbags contenant du nitrate d'ammonium en phase stabilisée (PSAN) dont la durée de vie en sécurité est dépassée.

Le remplacement est prioritaire dans les territoires d'Outre-mer, où la chaleur et l'humidité accélèrent la détérioration de ces dispositifs de sécurité. Ces airbags défectueux équipent encore 2,3 millions de véhicules en métropole et 80 000 dans les départements et régions d'Outre-mer. Quatre constructeurs sont déjà concernés par les mesures de « stop drive » : Stellantis et Volkswagen les ont généralisées, Mercedes et Toyota suivront prochainement.