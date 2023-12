Plus de 2 millions de Tesla rappelées aux US pour corriger des problèmes de securité sur l'Autopilot

Cette action s'inscrit en tout cas dans une série de mesures prises par le constructeur propriété d'Elon Musk en 2023 pour remédier à des défauts matériels et à des problèmes liés à ses systèmes d'aide à la conduite. L'entreprise continuera probablement à surveiller et à améliorer ses technologies pour garantir la sécurité des conducteurs et des passagers.