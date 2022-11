Pourquoi Tesla va rappeler plus de 300 000 Model 3 et Model Y ?

Toujours est-il que le problème concerne officiellement plus de 300 000 véhicules Model 3 et Model Y, lesquels profiteront prochainement d'une mise à jour gratuite qui viendra corriger le bug à distance. Inutile donc pour les automobilistes concernés de ramener leur véhicule au garage, tout se fera en OTA, via une nouvelle version du logiciel interne.