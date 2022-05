Tesla rappelle 130 000 véhicules à cause d'un problème d'écran

Les modèles rappelés sont les Tesla Model X et S fabriquées en 2021 et 2022 ainsi que les Tesla Model 3 et Y de 2022. Les propriétaires n'auront pas à retourner leur véhicule à une concession ou à un garage, puisqu'une mise à jour OTA va être déployée. Elle devrait améliorer la gestion de la température du CPU du système d'infodivertissement. Les propriétaires d'une Tesla impliquée recevront un courrier d'ici au 1er juillet 2022 pour être prévenus.

Le constructeur est très régulièrement sujet à des rappels sur ses véhicules. Il y a quelques jours, plus de 50 000 Tesla Model 3 étaient rappelées pour un problème sur l'affichage de vitesse. Plus tôt cette année, des soucis concernant les ceintures de sécurité ou la conduite autonome ont aussi forcé la marque à mener des campagnes massives de rappel.

À chaque fois, Tesla parvient à résoudre le souci par une mise à jour logicielle, ce qui constitue une grande force par rapport à d'autres acteurs de l'industrie automobile.