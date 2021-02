Tesla rappelle 135 000 véhicules en raison de problèmes d'écran tactile

C’est après une enquête de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) qui a débuté l'année dernière que le constructeur américain se décide à prendre en charge le problème du MCU sur les Model S et Model X produits entre 2012 et mars 2018.

En cause, l’eMMC, la mémoire du MCU qui arrive à saturation et qui finit par ne plus répondre. Tesla a tenté d’esquiver le rappel en offrant une prolongation de la garantie sur cet élément, mais la NHTSA a imposé au constructeur de lancer une campagne de rappel.

Tesla a commencé à en informer ses clients par email que le site Electrek a pu se procurer. Dans son courriel, le constructeur explique qu’il a décidé de rappeler les véhicules concernés afin de remplacer l’eMMC de 8 Go intégré au MCU de la voiture par une version améliorée de 64 Go.