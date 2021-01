Le Tesla Roadster bien reporté à 2022 selon Elon Musk

Après les One, Three et Sixes, Klipsch a créé une quatrième proposition en termes d’enceinte active : les Klipsch The Fives. Ce modèle intermédiaire est intéressant à plus d’un titre. Il se présente dans un format classique à l’esthétique rétro accompagné d’une multitude de connecteurs pour pouvoir remplacer une chaîne HiFi. Mais en est-elle réellement capable ? C’est ce que nous allons vérifier.