Les autorités américaines s'interrogent sur le nouveau volant de la Tesla Model S

Autonomie record de 840 kilomètres, de 0 à 100 km/h en 1,9 seconde, jusqu’à 1 100 chevaux… La Model S décoiffe en plus de se rafraîchir grâce à quelques retouches esthétiques bienvenues.

La révolution se trouve cependant à l'intérieur. L’habitacle a été entièrement modernisé et comprend maintenant un énorme écran de 17 pouces ou encore une console capable de faire tourner The Witcher III.

Mais c’est sur l’une des pièces essentielles à la conduite que nous allons nous concentrer : le volant.

Plus familier aux cockpits d’avion ou réservé aux concept-cars, c’est la première fois que l’on retrouve un volant de type « Yoke » dans un véhicule destiné à une production en série. Le volant ne fait pas de tour complet sur lui-même et ressemble pour le moment plus à un gimmick qu’à une réelle innovation au service des conducteurs.

Les internautes ne sont pas les seuls à se poser des questions. Nos confrères américains de Road & Track sont partis interroger la NHTSA (l’autorité américaine en matière de règlementation automobile) et la réponse de l’organisation fédérale ne nous avance pas plus : « Pour le moment, la NHTSA ne peut pas déterminer si le volant répond aux normes fédérales de sécurité des véhicules automobiles. Nous contacterons le constructeur pour plus d’informations ».