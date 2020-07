Mercedes My MBUX : l’intérieur de la future Classe S est impressionnant

My MBUX est « la colonne vertébrale du véhicule »



Vous avez sans doute déjà entendu parler de MBUX, pour Mercedes-Benz User Experience, qui n’est autre que le nom de l’interface des véhicules récents du constructeur. À l’intérieur de celle-ci, on trouve l’assistant vocal qui répond à de nombreuses demandes (saisir une adresse dans le GPS, piloter la climatisation, le toit ouvrant, les fenêtres, les fonctions du véhicule, etc.) via la commande « Hey Mercedes ». Et bien ce dispositif évolue et devient « My MBUX », qui sous-entend, que l’assistant devient encore plus… personnel. Grâce à diverses options de sécurité telles qu’un code PIN, mais aussi des methodes d’identification plus élaborées comme la lecture d’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale (via deux caméras optionnelles), l’intelligence artificielle à bord est désormais capable d’identifier le conducteur à bord. Les commandes vocales ainsi que les réglages du véhicule (navigation, radio, température de l’habitacle, réglages des sièges, contacts, etc.) seront entièrement personnalisés suivant les préférences de la personne au volant.