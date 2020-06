Volkswagen ID.3 : livraisons en septembre... mais avec des fonctionnalités absentes

Comme maigre de lot de consolation compte tenu de l’attente observée entre la présentation de la citadine et son lancement, soit un an, Volkswagen offre à ses clients une adhésion au Mover Club. Ce service leur permettra d’établir un contact direct avec Volkswagen pour la moindre demande, et constituera également un lieu d'échange et de partage entre les deux parties, ce afin de récolter le maximum de feedback.