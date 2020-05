Mercedes EQV : les prix du van électrique enfin connus, la note sera salée

Fort d’un succès commercial incontestable, la dernière génération du van Mercedes Class V a donné de nouvelles idées aux ingénieurs du constructeur d’outre-Rhin : le décliner en une version électrique, qui lui servira aussi et surtout à réduire ses émissions de CO 2 comme l’exige les accords de Paris. Le mois d’août 2019 a ainsi été l’occasion de présenter l’ EQV , fameuse déclinaison électrique du Class V.

Côté recharge, comptez dix heures en le branchant sur une Wallbox ou une borne publique de 11 kW, ou bien 45 minutes pour grimper de 10 à 80 % d’énergie sur une borne rapide de 110 kW en DC. Ce monospace capable d’accueillir entre six et huit passagers bénéficie aussi de deux longueurs et empattements différents : 5 140 mm ou 5 370 mm, et 3 200 mm ou 3 430 mm, respectivement.