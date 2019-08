Mercedes EQV : la marque allemande présente son tout premier van électrique

Plus de 400 kilomètres d'autonomie

Après l'annonce des Classe A et Classe B en version hybride rechargeable, place à l'premier van électrique de la marque allemande. Présenté dans un communiqué de presse, le modèle devrait logiquement être exhibé à l'occasion du salon automobile de Francfort, dont les portes pour le grand public ouvriront à partir du 12 septembre prochain.Présenté sous la forme d'un, l'EQV n'est autre qu'une. D'une puissance de 150 kW, soit 204 chevaux, pour un couple de 362 Nm, l'engin file à une allure maximale de 160 km/h.Sa batterie de 90 kWh lui confère par ailleurs une autonomie de. Pour une recharge complète, comptez un peu moins de 10 heures grâce à une Wallbox ou une borne publique de 11 kW.Il vous faudra en revancheavec une charge rapide de 110 kW. La trappe de recharge vient elle se placer sous le feu avant droit du modèle, et non pas à l'arrière, comme on peut le voir habituellement. D'un poids de 3 500 kilos, l'EQV peut accueillir à son bord entre six et huit passagers. Selon le nombre de personnes, le confort évoluera logiquement.Les équipes de la firme d'outre-Rhin ont également intégrélorsque le conducteur freine. Ce dernier peut même influencer le niveau de récupération à l'aide de palettes situées sous le volant. Le modèle bénéficiera de deux longueurs et tailles d'empattement distinctes : 5 140 mm ou 5 370 mm, et 3 200 mm ou 3 430 mm, respectivement.Aucun prix ni date de sortie n'ont été annoncés pour ce produit fabriqué dans l'usine de Vitoria, en Espagne.