Mercedes : le constructeur veut des voitures neutres en CO2 d'ici 2039

Une flotte neutre en émissions de CO 2 dans 20 ans

Un pour tous, tous pour un chez les constructeurs allemands

Source : Le Figaro.

Alors qu'un récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques croit en un arrêt définitif des ventes de véhicules essence et à diesel à horizon 2040 et pour se conformer à la volonté européenne , le géant. La firme de Stuttgart ne proposera alors que des véhicules électriques ou hybrides à ses clients actuels et futurs.Lundi, le groupe, maison mère de Mercedes-Benz, a annoncé que le constructeur ne proposerait plus que des véhicules électriques et hybrides dans une vingtaine d'années. «», a précisé le directeur de la recherche Ola Källenius, qui doit prendre la place de Dieter Zetsche à la tête de la société à compter de la semaine prochaine.Pour l'instant, Mercedes-Benz n'entend pas se consacrer totalement à ses futurs véhicules. «», poursuit Ola Källenius. «». Produits avec de l'énergie renouvelable ces derniers doivent permettre aux véhicules hybrides de ne plus émettre de dioxyde de carbone en roulant.Le groupe Daimler se fixe comme. Outre l'aspect commercial, Mercedes-Benz souhaite être un modèle là où prennent vie ses produits. La société promet ainsi de rendre ses usines situées en Europe neutres en émissions de CO2 d'ici 2022.Daimler n'est pas le seul constructeur allemand à s'investir pour écarter les moteurs traditionnels au profit des moteurs électriques et hybrides. Volkswagen va investir plus de 30 milliards d'euros dans l'électrification de son parc de véhicules d'ici 2023 et table sur une neutralité en carbone d'ici 2050. Au niveau de la distribution, Volkswagen espère vendre ses dernières voitures équipées d'un moteur à combustion en 2040. La guerre des chiffres est lancée.