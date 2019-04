France : vers une interdiction de vente de véhicules Diesel et essence à horizon 2040 ?

L'Europe a encore du mal avec l'électrique, la France s'y met

Une explosion bénéfique des investissements

Trois scénarios aux issues positives

Anticiper le recyclage des batteries et déployer davantage d'infrastructures

Bousculer la réglementation sur les infrastructures pour démocratiser et banaliser la recharge des véhicules

Maintenir les aides à l'achat et encourager les Français

Les huit grandes recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques :



Créer un environnement propice au développement de l'industrie et des services pour l'automobile

Consolider et compléter les mesures existantes en faveur des véhicules décarbonés

Accélérer le développement des infrastructures de recharge électrique et simplifier l'accès des usagers

Faciliter l'accès aux données sur les véhicules et la recharge

Favoriser le développement du pilotage intelligent des batteries de véhicules électriques

Mettre l'entreprise au cœur du développement de la mobilité électrique

Soutenir la création d'une industrie européenne des batteries

Renforcer la formation, la recherche et l'innovation sur les mobilités décarbonées

Le 2 juillet dernier, l'fut saisi d'une étude permettant de dégager des scénarios technologiques avec pour but majeur de respecter le plan climat cher à Nicolas Hulot, qui ambitionne un arrêt définitif des ventes deà horizon 2040, pour viser ensuite une neutralité carbone en 2050. Mené par le sénateur Gérard Longuet et le député Cédric Villani, le rapport a été déposé dans les deux chambres le 14 mars 2019 et fait état de plusieurs grandes recommandations, qui offrent de réels motifs d'espoir d'un transport plus propre.Aujourd'hui et plus que jamais, laest enclenchée. Elle s'harmonise autour de cinq facteurs principaux que sont la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de la qualité de l'air, la réduction de la dépendance énergétique, la diminution de la pollution sonore et la nécessité impérieuse d'intégrer un marché mondial automobile en mutation continue.Si le chemin à parcourir est encore long, pour ne pas dire colossal, certains chiffres montrent unede la démarche. Si en 2011 les ventes mondiales de véhicules électriques plafonnaient à 47 000 unités, on aEn Chine et aux États-Unis, le marché explose. En Europe , c'est moins évident, même si on noteune croissance des ventes de 25 % entre 2017 et 2018, et une très forte poussée au début de l'année 2019 (+60 % sur les deux premiers mois, par rapport aux deux premiers mois 2018).Les consommateurs jouent le jeu et ils ne sont pas les seuls. Pour les constructeurs, le boom du marché électrique est un moyen de(beaucoup de profits) à court, moyen et long terme. Il représente ainsi une opportunité de travailler leur image historique de « secteur qui pollue. »On a pu mesurer plus de 80 milliards d'euros d'annonces d'investissements rien qu'au début de l'année 2018. Début 2019, elles étaient... dont la moitié provenant de Chine, c'est à noter. En France, les promesses d'investissements atteignent tout de même 9 à 10 milliards d'euros.Trois scénarios sont aujourd'hui dégagés : un, qui se cale sur les attentes des scientifiques en matière de batteries et de piles à combustible ;, qui concentre les efforts sur les batteries pour en faire baisser les coûts ; et, qui fait la part belle aux piles à combustible et aux réservoirs à hydrogène, pour en faire baisser les prix également.Ces trois scénarios ont été calculés en se basant sur une taxe carbone fixée à 100 euros par tonne en 2030 , puis 141 euros la tonne en 2040 et sur une part de 46 % de nucléaire et de 50 % en énergie renouvelable en 2030. Sans oublier une augmentation continue souhaitée des prix des véhicules thermiques...Dans les trois cas, l'étude planche bien pour uneen 2040. Dans ces trois scénarios également, on arrive à la conclusion d'une. L'objectif de la neutralité carbone pour 2050 pourrait donc être tenu.Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) et l'IFP Énergies nouvelles (IFPEN) ont apporté des enseignements et recommandations complémentaires à celles des rapporteurs, qui soutiennent notamment que le biogaz paraît être plus opérationnel «». Le CEA et l'IFPEN préviennent, comme les élus, dedont la domination place - notamment sur le secteur des batteries - les constructeurs automobiles dans une situation de forte dépendance.Leest une question centrale dans l'étude remise par les rapporteurs. Selon eux, il est impératif de préparer le recyclage et la seconde vie des batteries, mais il faut également définir dès maintenant des critères pointus et exigeants concernant les batteries neuves.Alors forcément, tout cela a un coût. Le rapport de l'Office parlementaire l'estime à, sans oublier la perte de revenu provenant de la TICPE. Pour les seuls coûts de mise en place des infrastructures nécessaires, comme, on table entre 31 et 108 milliards d'euros selon les scénarios.Fin 2018, on recensait en France quelque 240 000 points de charge pour les véhicules électriques, dont 26 000 accessibles au public, 85 000 directement chez les particuliers et plus de 125 000 dans les entreprises. En un an, leur déploiement a progressé d'environ 40 %.Et le potentiel est réel. Selon le rapport,. Si aujourd'hui les délais pour obtenir un « droit à la prise » sont longs, les rapporteurs veulent simplifier l'exercice du droit à la prise, «». La réponse devrait ainsi être plus rapide. Le délai de réponse est estimé à deux mois par l'étude.Pour aider les particuliers à recharger directement leur véhicule en entreprise, le rapport préconise deEnfin, le rapport des députés et sénateurs prône. Les élus veulent prendre modèle sur la Norvège, qui pratique une politique tarifaire basse des véhicules électriques pour booster - avec succès - les ventes. L'exemple inverse est aussi à souligner : lorsqu'il a diminué les aides à l'achat en 2015, le Danemark a vu les ventes de véhicules électriques plonger.Pour convaincre les consommateurs de s'emparer d'un véhicule électrique, le rapport propose dequi leur permettrait de visualiser en un clin d'œil le coût total moyen de possession, d'entretien et d'émissions d'un véhicule tout au long de sa vie. Les potentiels acheteurs pourraient ainside l'apport à long terme d'un investissement dans un véhicule électrique.