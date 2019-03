La première voiture électrique à dépasser les 400 000 ventes est... la Nissan Leaf

Nissan monte sur le podium

Une rude concurrence

Source : Engagdget

Alors que le fabricant vient tout juste de présenter saà l'occasion du Salon de l'Automobile 2019 qui se déroule actuellement à Genève, nous venons d'apprendre que sa berline 100 % électrique vient de dépasser le cap historique des 400 000 unités vendues pour un véhicule électrique. Bien qu'elle n'est peut-être pas pour longtemps sur le podium, il s'agit toutefois d'un fait important pour Nissan puisque c'est simplement le premier véhicule électrique à franchir ce seuil symbolique.Ayant fait son apparition en décembre 2010 au Japon et aux États-Unis, puis fin 2011 au Canada et en Europe (où elle remportera le Trophée européen de la voiture de l'année), la Nissan Leaf avait déjà franchi le cap des 200 000 ventes en décembre 2015. En somme, le constructeur japonais a écoulé plus de la moitié de son stock entre 2016 et 2019, avec des acheteurs provenant principalement des États-Unis (90 000 unités), de l'Europe (40 000 unités) et du Japon (50 000 unités).Nissan devrait cependant être rejoint assez rapidement et passer sa couronne à un autre constructeur, Tesla ! La société d'Elon Musk a en effet vendu pas moins de 140 000 unités de son Model 3 en 2018 alors même que ce véhicule s'apprête tout juste à être commercialisé en Europe . La concurrence s'avère donc rude pour Nissan, d'autant plus qu'Elon Musk prévoit d'ici peu de lancer des modèles de véhicules électriques plus abordables pour les petits budgets. Néanmoins, malgré la concurrence, cette nouvelle prouve que Nissan a fait un très bon choix et que le succès devrait sans aucun doute être au rendez-vous pour sa Leaf e+ dont le prix devrait être inférieur à 35 000 $.