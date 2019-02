La Tesla Model 3 est la voiture électrique la plus vendue au monde en 2018

Model 3, largement en tête

Un design travaillé, des performances boostées

Tesla, pari réussi. Si l'entreprise américaine a vécu une année remplie de péripéties ô combien délicates , le bilan n'en reste pas moins honorable, tant sur le plan financier que sur le plan médiatique. Car le fabricant de voitures électriques dirigé par Elon Musk a tout d'abord trouvé un business model rentable , grâce auquel des premiers bénéfices nets ont été enregistrés au cours de l'année 2018.Mais surtout, ses chiffres de ventes ont tout bonnement explosé comparés à l'année dernière : 49 349 Model X, 50 045 Model S et 145 846 Model 3. Cette dernière, devenue le porte-étendard du constructeur, devient même la voiture électrique la plus vendue au monde au cours de l'année 2018, comme nous le révèle un rapport publié par EV Volumes , et relayé Clean Technica . Derrière elle, la BAIC EC-Series, un modèle chinois très populaire dans son pays, atteint les 90 637 ventes.Si la Nissan Leaf (87 149 voitures commercialisées) talonne de près la BAIC EC-Series, l'écart entre cette dernière et la Model 3 a quoi impressionner : 55 209 ventes en moins. C'est dire le succès du vaisseau amiral de Tesla, extrêmement apprécié de l'autre côté de l'Atlantique. Les clients européens ont également jeté leur dévolu dessus : les précommandes n'ont cessé de grimper avant le lancement des livraisons en février 2019.À noter qu'Elon Musk a joué un rôle majeur dans le succès de son entreprise. Malgré ses sorties médiatiques aux conséquences parfois négatives , l'entrepreneur américain dispose d'une fidèle communauté. L'écho médiatique de ses innombrables messages postés sur les réseaux sociaux participent également à sa stratégie de communication que l'on pourrait qualifier de réussie.Mais le triomphe de la Tesla Model 3 se justifie tout particulièrement par son design et ses performances : un habitacle intérieur minimaliste et épuré, marqué par un unique écran tactile en son centre, le tout avec une puissance très appréciée par les utilisateurs - de 0 à 100 km/h en l'espace de 3,5 secondes seulement, pour rappel.