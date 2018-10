Tesla est rentable pour la première fois depuis 2 ans

Des bénéfices et des investisseurs rassurés

Massive thanks to Tesla owners & supporters. We wouldn't be here without you. — Elon Musk (@elonmusk) 25 octobre 2018



a tenu à remercier lui-même les propriétaires et supporters de, a-t-il écrit sur Twitter en apprenant la bonne nouvelle. Pour la première fois depuis deux ans, Tesla est bénéficiaire. Le constructeur automobile de véhicules électrique restait sur sept trimestres consécutifs dans le rouge. Mieux, ce n'est que la troisième fois de son histoire que l'entreprise fait du bénéfice.Le 24 octobre, Tesla a annoncé avoir dégagé(273 millions d'euros) au troisième trimestre 2018. Elon Musk, visé par une enquête pour fraude qui lui a valu une amende et l'abandon de la présidence de son conseil d'administration, retrouve le sourire et profite des ventes du Model 3. La voiture électrique d'entrée de gamme de la marque est devenue le cinquième véhicule particulier quatre roues le plus vendu aux États-Unis ce trimestre.Le troisième trimestre 2017 avait été noir pour Tesla, qui avait perdu plus de 619 millions de dollars (542 millions d'euros). Et les derniers bénéfices réalisés par la firme, en 2016, ne furent que de 22 millions d'euros. Désormais, avec une trésorerie à 881 millions de dollars et 3 milliards de dollars en main (contre 2,2 en juin dernier), les investisseurs sont -un peu- plus rassurés.