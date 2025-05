La conduite autonome est un domaine dont on entend sérieusement parler depuis une décennie environ, mais que l'on peine à voir se concrétiser en Europe, la Chine et les États-Unis disposant de réglementations beaucoup plus souples. Mais les entreprises de l'Empire du Milieu sont décidées à inverser la tendance pour exploiter le potentiel de notre marché, et multiplient les initiatives pour y déployer leurs taxis autonomes.