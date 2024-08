La conduite autonome a pu laisser de certaines personnes dubitatives, avec de nombreuses collisions enregistrées au fil des expérimentations. Mais la technologie devient ces derniers temps une réalité, grâce notamment à Waymo, la filiale de Google spécialisée dans ce secteur. De plus en plus de personnes utilisent en effet ses taxis robots, au point même d'incommoder le voisinage le soir. Et les résultats commencent à être au rendez-vous !