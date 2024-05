Uber et Uber Eats font le plein de nouveautés, et certaines concernent la France : voici ce qui vous attend ces prochains mois

Uber a annoncé le lancement d'Uber One for Students, traduisez Uber Eats pour les étudiants, dans différents pays du monde et dès aujourd'hui, en France notamment. Le programme, proposé à 4,99 dollars/mois, permet de faire de belles économies sur les trajets et les livraisons, avec des prestations carrément à moitié prix, promet Uber. Car en plus des tarifs réservés aux membres Uber One classiques et aux avantages comme les frais de livraison offerts et autres réductions, les étudiants (qui devront prouver qu'ils le sont) pourront profiter d'offres spéciales et de produits gratuits dans certaines enseignes, comme Starbucks ou Domino's.