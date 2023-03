Rejoindre son chauffeur Uber en arrivant à l'aéroport sera bientôt beaucoup plus simple, enfin !

Dans un avenir proche, Uber va également lancer une nouvelle fonctionnalité qui comprendra une estimation du temps de marche nécessaire pour se rendre à la récupération des bagages, ainsi que le moment idéal pour appeler un chauffeur après avoir quitté l'avion, afin, là encore, de ne pas perdre de temps.

Uber Reserve permettra également de réserver une course jusqu'à 90 jours en avance, contre 30 jours actuellement, et ce, dans plus de 7 000 villes américaines et canadiennes.