Quand arrive mon Uber ? Vous pouvez maintenant le voir sur l'écran d'accueil de votre iPhone

Avec les Live Activities, un widget indique la progression en direct d'une course Uber, son heure d'arrivée estimée ainsi que l'état du trajet. Par exemple, on peut voir si le conducteur attend déjà et si la course est terminée. Le type de véhicule et le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule s'affichent également. Pour les détenteurs d'un iPhone 14 Pro ou Pro Max, cette fonctionnalité se logera sur la Dynamic Island. Elle permet de suivre l'avancée de la course même lorsque l'appareil est déverrouillé.