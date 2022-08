Uber s'attaque à la vente de billets de train et de bus, bientôt face à SNCF Connect ?

La force de ce partenariat résulte dans la puissance de l'outil Omio, qui couvre plus de 1 000 fournisseurs de transport dans 37 pays du globe. Outre Air France et la SNCF, on retrouve les sociétés Delta, easyJet, AMTRAK, Ryanair, Renfe, Greyhound ou encore Eurolines. En plus du train et du bus, Omio propose aussi des voyages en avion et en ferry, même s'ils restent secondaires aujourd'hui dans ses offres.