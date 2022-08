Uber établit son record du nombre de chauffeurs dans le monde sur fond de crise

Uber enregistre actuellement un nombre record de chauffeurs et livreurs opérant pour ses services de VTC et pour sa filiale de livraisons à domicile Uber Eats. Dans un contexte de crise économique et inflationniste, un nombre croissant de personnes cherchent des sources additionnelles de revenus. À travers le monde, elles sont en tout 5 millions à s'être tournées vers le géant californien. Un chiffre en hausse de 31 % par rapport à 2021, a indiqué Dara Khosrowshahi, patron d'Uber cité par la BBC.