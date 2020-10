Le patron d'Uber explique combien embaucher des chauffeurs sous contrat serait insupportable

Aux États-Unis, on a déjà franchi le pas, ou du moins, on tente de le franchir. Une cour californienne a rendu une décision, cet été, faisant des chauffeurs des employés. Le juge a estimé que les conducteurs, privés de leurs droits sociaux (salaire minimum, assurance maladie, etc.), jouissaient d'un statut précaire. Mais Uber et Lyft, concernées par la décision, ont fait appel de cette dernière.