En Californie, Uber et Lyft condamnés à considérer leurs livreurs comme des salariés

Ces derniers ont gagné une première victoire après la décision du juge Ethan Schulman de la Cour supérieure de San Francisco qui interdit aux deux services de VTC de qualifier leurs chauffeurs comme travailleurs indépendants mais comme employés.

Pour justifier sa décision, le juge rappelle que ces sociétés exercent un contrôle sur l'activité de leurs chauffeurs via leurs applications mobiles et que l'activité de ces derniers est totalement dépendante des conditions imposées par Uber et Lyft. Il fustige le "refus prolongé et effronté" des deux services de se soumettre à la nouvelle législation.

Cela constitue une violation de l'Assembly Bill 5 (AB5), une nouvelle loi en vigueur en Californie qui exige que les entreprises de transport et de livraison ayant une réelle autorité leurs prestataires les requalifient en tant qu'employés. Ce texte met à mal le modèle économique des services de VTC, qui utilise le statut d'indépendant pour économiser sur les charges, les congés payés ou encore la couverture sociale de leurs partenaires.