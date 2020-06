La ville de Los Angeles poursuivie pour son système de traçage de trottinettes électriques

L'American Civil Liberties Union (ACLU), une importante association à but non lucratif américaine a annoncé poursuivre la ville de Los Angeles. Celle-ci exige que les sociétés de location de trottinettes électriques fournissent des données de localisation anonymisées en temps réel.

Le département des Transports de la ville a mis au point en 2018 un programme appelé « Mobility Data Specification » (MDS), qu'elle utilise pour suivre et réglementer les trottinettes électriques en circulation dans ses rues. Le logiciel fournit ainsi à la ville des données sur le lieu de départ de chaque trottinette électrique, l'itinéraire emprunté par le véhicule et sa destination.

Dans un communiqué, l'association déclare que « la location d'une trottinette électrique ne devrait pas donner au gouvernement le droit de suivre chacun de vos mouvements - où vous démarrez, où vous allez, et tous les arrêts, demi-tours et virages entre les deux ». Mohammad Tajsar, avocat de l'ACLU South California, ajoute : « L'impulsion louable du gouvernement de réglementer les rues de la ville et d'assurer un transport accessible et abordable pour tous ne devrait pas signifier que chaque conducteur de chaque véhicule est suivi et enregistré à son insu. Il existe de meilleures manières de contrôler les entreprises de covoiturage que de violer les droits constitutionnels des Angelenos ordinaires ».