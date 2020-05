Uber et Lyft à nouveau sous le coup d'un procès, lancé par l'État de Californie

Les principales plateformes américaines de VTC, Uber et Lyft, sont de nouveau dans le viseur de l'État de Californie. En cause : le statut de leurs chauffeurs indépendants, qui ne respecterait pas la nouvelle loi AB5.

La loi californienne considère les chauffeurs comme des salariés

Votée en septembre dernier et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, celle-ci entraîne théoriquement une révolution pour les entreprises s'appuyant sur un vaste réseau de chauffeurs. Car d'après le texte, ceux-ci ne doivent désormais plus être considérés comme des travailleurs indépendants, mais comme des salariés des plateformes pour lesquelles ils interviennent. Et ce n'est pas qu'un changement de vocabulaire : ce statut induit notamment la mise en place de congés maladie, de salaire minimum, de cotisations pour une assurance chômage…

A priori, la loi paraît sans équivoque et menace fortement le modèle économique de plusieurs entreprises, comme Uber et Lyft. Mais celles-ci ne sont pas restées les bras croisés. En décembre dernier, la première citée a ainsi intenté une action en justice pour bloquer la nouvelle réglementation. Pour justifier sa démarche, la société affirmait notamment que ses chauffeurs souhaitaient conserver leur statut d'indépendants, en raison de sa flexibilité. Et dans le même temps, la justice californienne elle-même se montrait hésitante à appliquer la loi AB5, et donc, à requalifier les chauffeurs en salariés.